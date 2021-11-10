В Узбекистане рекордно подешевела морковь

Цены на морковь в Узбекистане снизились в 4-5 раз, в Минсельхозе республики обещают, что такие цены сохранятся до нового урожая весны 2022 года.

Килограмм моркови в хозяйствах сейчас стоит 700-800 сумов, в рознице - 2 тыс сумов, тогда как в июне цена моркови в магазинах достигала 10 тыс сумов.

"Для стабилизации стоимости моркови власти страны предпринимают активные меры. В республике в разы увеличена площадь посевных площадей под эту культуру. К томе же производится посадка высокоурожайных сортов. Кроме того, внедряются новые технологии по поливу урожая, а также борьбе с болезнями и вредителями", - рассказали в ведомстве.