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В провинции Ширнак в Турции ликвидировали двух террористов

В провинции Ширнак в Турции ликвидировали двух террористов

В турецкой провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке стране, нейтрализовали двух террористов. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, террористы были нейтрализованы в районе Бестлер-Дерелер в рамках антитеррористической операции Eren Kıs-1.

В МВД Турции отметили, что операцию в районе Бестлер-Дерелер провели спецподразделенияжандармерии Чакырсогют в координации с региональным командованием жандармерии Ширнака.

В настоящее время операции в регионе продолжаются, передает агентство Anadolu.

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