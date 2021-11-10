Мурашко: последняя волна коронавируса распространяется быстрее

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что последняя волна коронавируса в России распространяется быстрее, чем прошлые.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", - рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

В больницах с коронавирусом находятся порядка 258 тыс россиян, из них 30 тыс в тяжелом состоянии, на ИВЛ - 7 тыс.

Министр отметил, что пиковые значения вакцинации от коронавируса в России составляют более 700 человек на 100 тыс населения в сутки, похожий показатель был в июле, на пике массовой вакцинации. В настоящее время удельный вес вакцинации составляет 400 на 100 тыс населения.