В ближайшие часы на Каспий обрушится мощный шторм - МЧС

Дагестанские спасатели распространили экстренное сообщение об усилении ветра на Каспийском море, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"МЧС предупреждает, что, по данным Росгидромета, в ближайшие 3-6 часов по районам моря ожидается усиление северного, северо-западного ветра до 18-23 м/с, с дальнейшим усилением днем до 23 м/с. Высота волн составит 3-3,5 м", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Спасатели порекомендовали при сильном ветре принимать личные меры самозащиты, а лучше всего переждать сильный ветер дома.

Напомним, Дагестан имеет самую большую протяженность береговой линии Каспия в пределах России - около 530 км. На берегу моря располагаются наиболее крупные города республики Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Дагестанские Огни.