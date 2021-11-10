В Грузии коронавирусом заболели за сутки более 5 тыс человек

В Грузии за сутки выявлен 5 751 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа, 3 647 человек выздоровели, 78 – скончались.

"Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 766 818, при этом 700 568 человек выздоровели, 10 662 – скончались", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 6 976 человек.

За минувшие 24 часа в стране проведены 57 046 тестов на COVID-19.