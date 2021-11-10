В Керчи тушили пылающую пятиэтажку

Минувшей ночью в крымской Керчи вспыхнул пожар в жилом пятиэтажном здании, в котором пострадали шесть человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

"Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Отделением газодымозащитной службы была проведена разведка помещений, в ходе которой было спасено шесть человек. Из опасной зоны были эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Крымские огнеборцы справились с огнем в течение получаса – пожар тушили 10 человек и три единицы техники, - добавили в МЧС региона.