Си Цзиньпин рассказал, на каких условиях КНР готова сотрудничать с США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества укреплять контакты и сотрудничество с США в различных областях. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте китайского посольства в США.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов совместно с Вашингтоном решать важные международные и региональные проблемы, а также отвечать на глобальные вызовы, при этом должным образом преодолевая разногласия, чтобы способствовать возвращению двусторонних отношений на правильный путь здорового и устойчивого развития.

Китайский лидер также акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день американо-китайские отношения являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире. По его словам, обе страны выиграют от сотрудничества, а конфронтация им лишь навредит. "Сотрудничество - это единственно правильный выбор", - цитирует Си Цзиньпин РИА Новости.