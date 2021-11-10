Пик продаж туров на Новый год случится на следующей неделе

На следующей неделе ожидается пик продаж туров на новогодние праздники, предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Новогодние продажи активизировались. Максимального пика продажи достигнут где-то на следующей неделе, когда заканчиваются акции раннего бронирования и скидки на новогодние праздники", - сообщила Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее мнению, самым массовым направлением будет Египет, с которым Россия с 9 ноября возобновила чартерное авиасообщение.