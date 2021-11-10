Таджикистан обеспокоен ситуацией на границе с Афганистаном

Приход к власти в Афганистане запрещенного в России движения "Талибан" внес существенные корректировки в военно-политическую и геополитическую обстановку в мире, что не преминуло сказаться на таджикско-афганской границе, - заявил сегодня секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода.

"Ситуация на афгано-таджикской границе остается сложной и усиливается террористическая угроза с территории Афганистана", - поведал он, передает ТАСС.

Озабоченность Таджикистана ситуацией в Афганистане имеет вполне обоснованные причины: страна, имея протяженную общую границу, оказалась на переднем крае противостояния распространению в регионе терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиков и других видов трансграничной преступности, - добавил Махмудзода.