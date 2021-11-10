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Синоптик предсказала сценарий зимы в России

Синоптик предсказала сценарий зимы в России

Зима в России может пойти по мягкому сценарию, но при этом с большим количеством снега, сказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Она уточнила, что несмотря на тепло зима будет снежной.

В октябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с информагентством отметил, что предстоящая зима отметится частыми оттепелями и периодами сильных холодов.

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