Синоптик предсказала сценарий зимы в России

Зима в России может пойти по мягкому сценарию, но при этом с большим количеством снега, сказала ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Она уточнила, что несмотря на тепло зима будет снежной.

В октябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с информагентством отметил, что предстоящая зима отметится частыми оттепелями и периодами сильных холодов.