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Зимнее дизтопливо установило новый рекорд стоимости

Зимнее дизтопливо установило новый рекорд стоимости

Цена зимнего дизельного топлива, используемого в России в холодное время года, побила исторический рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных СПбМТСБ: по итогам торгов, прошедших накануне, она достигла 63 711 рублей за тонну, преодолев ценовой пик октября 2018 года, когда биржевая цена топлива достигала 59 953 рублей за тонну.

Традиционно в октябре автотранспорт России переходит на зимний дизель, в этот же период начинается и сезонный рост цен на него из-за дефицита. В предыдущие годы ситуация с нехваткой зимней солярки нивелировалась за счет большого числа мини-НПЗ, производящих суррогаты, но сейчас этот сегмент рынка сильно ужался, - передает "Интерфакс".

О проблемах с зимним дизелем уже сообщил Российский топливный союз, направив письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором подчеркнул, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее ДТ является несоответствие объемов его производства рыночному спросу.

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