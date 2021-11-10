Президент Польши заявил об испортившемся имидже Грузии после ареста Саакашвили

Президент Польши Анджей Дуда считает, что арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили портит имидж страны. Об этом он заявил в беседе с действующим главой государства Саломе Зурабишвили,

При этом Дуда отметил, что уважает судебную систему Грузии.

Помимо этого, польский лидер обратил внимание на то, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем, передает "Грузия Online" со ссылкой на источник Польского Радио в Президентском дворце в Варшаве.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.