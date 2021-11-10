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Президент Польши заявил об испортившемся имидже Грузии после ареста Саакашвили

Президент Польши заявил об испортившемся имидже Грузии после ареста Саакашвили

Президент Польши Анджей Дуда считает, что арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили портит имидж страны. Об этом он заявил в беседе с действующим главой государства Саломе Зурабишвили,

При этом Дуда отметил, что уважает судебную систему Грузии.

Помимо этого, польский лидер обратил внимание на то, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем, передает "Грузия Online" со ссылкой на источник Польского Радио в Президентском дворце в Варшаве.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.

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