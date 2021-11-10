Детей в Казахстане будут прививать от коронавируса в школах

Вакцинация детей от коронавируса будет производиться в том числе в школах, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против коронавирусной инфекции также будет осуществляться в организациях образования и в сети прививочных пунктов Казахстана", - пояснил министр.

Цой подчеркнул, что прививать детей будут только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

До 15 ноября в Казахстан прибудет первая партия вакцины Pfizer в объеме 379 тыс доз, ее будут использовать для вакцинации детей в возрасте 12-17 лет, беременных женщин и кормящих матерей.