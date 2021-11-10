В Москве началась климатическая зима

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что в столицу пришла климатическая зима. В частности, по словам синоптика, на это указывает температура воздуха в столичном регионе.

"Климатическая зима ознаменовалась в Москве самой холодной ночью. Сегодня под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до минус 2,8, в Тушино было минус 3,2, на Балчуге минус 2,1 (ночная норма ноября минус 3,3), в окрестностях мегаполиса местами было до минус 4,6 - 5,2", - сказал он, передает РИА Новости.

Тишковец отметил, что по области самые низкие показатели зафиксировали термометры в Дубне (минус 5,1), Дмитрове (минус 5,2), Ногинске (минус 5,5), а в Сергиевом Посаде – и вовсе минус 7,0.