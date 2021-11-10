44 дня Отечественной войны Азербайджана: итоги
Ровно год назад, в ночь на 10 ноября, президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали трехстороннее Заявление о завершении Карабахской войны. Последний акт войны, длившейся почти три десятилетия, начался 27 сентября 2020 года с массированных обстрелов из Армении и из оккупационной зоны прифронтовых и приграничных населенных пунктов Азербайджана и продлился 44 дня. Эти боевые действия получили название Отечественная война Азербайджана, поскольку с боями были освобождены от оккупации Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы Азербайджанской Республики, части Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского и Лачинского районов, а также город Шуша; захватчики были взяты в котел и принуждены к капитуляции, после чего оккупационные войска Армении были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
В этом году "Вестник Кавказа" на протяжении шести недель последовательно рассказывал о каждом из 44 дней Отечественной войны Азербайджана, накануне была годовщина последних боев, за которыми последовало признание Арменией поражения в Карабахской войне. Настало время подвести итоги.
Последствия июльских обстрелов Товузского района
44 дня Отечественной войны
Отечественная война Азербайджана началась 27 сентября 2020 года. Утром воскресенья армянские войска на всей границе с Азербайджаном и линии соприкосновения войск осуществили массовый обстрел азербайджанских приграничных и прифронтовых населенных пунктов. Чтобы обеспечить безопасность граждан Азербайджана, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Были избраны два основных направления – северная и южная стороны фронта. На севере в первый же день были взяты ключевые высоты на Муровдагском хребте и на Агдеринском направлении, что позволило отрезать оккупационные войска на северо-востоке от снабжения. На юге в течение суток был совершен прорыв вглубь захваченных земель, освобождены от оккупации четыре села Физулинского района и два села Джебраильского района, таким образом, началась деоккупация ирано-азербайджанской границы.
Теракт в Гяндже 11 октября, совершенный через сутки после заключения перемирия
В течение следующей недели азербайджанская армия планомерно продвигалась к Физули, выбивая захватчиков из сел вокруг него в Физулинском и Ходжавендском районах, одновременно расширялась зона освобождения в Джебраильском районе вдоль границы с Ираном. В ночь на субботу 17 октября, в преддверии деоккупации Физули, был совершен еще один запуск ракет средней дальности с территории Армении, и вновь по Гяндже и Мингячевиру – в Гяндже ракета попала в жилой квартал, погибло 13 человек, в том числе гражданин России. Утром 17 октября стало известно, что Физули освобожден, таким образом открылась вторая прямая дорога к Шуше и Ханкенди. ВС Азербайджана взяли под контроль весь юго-восток почти 30 лет находившихся под оккупацией территорий.
Теракт в Барде 28 октября
К концу октября Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы Азербайджана были почти на 100% освобождены от оккупационных сил Армении, азербайджанские войска поднялись на север достаточно для того, чтобы перерезать главную дорогу из Армении в Ханкенди через Лачин, и взяли под контроль значительную часть Ходжавендского района. Вторая Карабахская война была, фактически, проиграна Арменией, однако Никол Пашинян отказывался от капитуляции, так как его не устраивало условие Баку о возвращении граждан Азербайджана в сердце азербайджанской культуры – город Шуша. В связи с этим встал вопрос о скорейшей деоккупации Шуши.
Онлайн-подписание трехстороннего Заявления
Так Карабахская война завершилась победой Азербайджана, освободившего свои земли сначала военным, затем политическим путем.