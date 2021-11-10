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44 дня Отечественной войны Азербайджана: итоги

44 дня Отечественной войны Азербайджана: итоги

Ровно год назад, в ночь на 10 ноября, президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали трехстороннее Заявление о завершении Карабахской войны. Последний акт войны, длившейся почти три десятилетия, начался 27 сентября 2020 года с массированных обстрелов из Армении и из оккупационной зоны прифронтовых и приграничных населенных пунктов Азербайджана и продлился 44 дня. Эти боевые действия получили название Отечественная война Азербайджана, поскольку с боями были освобождены от оккупации Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы Азербайджанской Республики, части Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского и Лачинского районов, а также город Шуша; захватчики были взяты в котел и принуждены к капитуляции, после чего оккупационные войска Армении были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

В этом году "Вестник Кавказа" на протяжении шести недель последовательно рассказывал о каждом из 44 дней Отечественной войны Азербайджана, накануне была годовщина последних боев, за которыми последовало признание Арменией поражения в Карабахской войне. Настало время подвести итоги.

Парк военных трофеев в Баку
 
Три десятилетия Карабахской войны
 
Прежде всего необходимо напомнить, в чем состояла суть 32-летнего нагорно-карабахского конфликта, ушедшего в прошлое благодаря победе Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт был одним из инструментов искусственного развала СССР через создание очагов межнациональной напряженности в союзных республиках. В случае АзССР и АрмССР центральные власти дали зеленый свет местным ультранационалистам, которые, с одной стороны, провозгласили азербайджанскую Нагорно-Карабахскую автономную область исконной землей армян, в связи с чем началась кампания за передачу НКАО в состав АрмССР, а с другой стороны, приступили к этническим чисткам в Армении. Зимой 1987-1988 годов множество азербайджанцев, живших в АрмССР, были изгнаны из своих домов, что и положило начало нагорно-карабахскому конфликту.
 
В советское время в рамках конфликта произошла серия кровавых столкновений, пиком которых стала террористическая по своей сути атака карателей на Баку в ночь на 20 января 1990 года. После распада СССР Армения перешла к вооруженной агрессии против Азербайджана – Карабахской войне – и в течение нескольких лет оккупировала 20% азербайджанской территории, игнорируя требования Совбеза ООН прекратить войну и вывести войска из захваченных районов. 12 мая 1994 года вступило в силу соглашение о прекращение огня между сторонами, после чего в течение 26,5 лет продолжались безуспешные мирные переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, а война не прекращалась ни на один день, так как режим прекращения огня нарушался ежедневно.
Руины Агдама, "Хиросимы Кавказа"
 
В Армении уже в середине 90-х к власти пришел так называемый "карабахский клан" идеологов и руководителей нового армянского ультранационализма, взяв курс на максимально долгое сохранение захваченных азербайджанских территорий под оккупацией. Его лидеры Роберт Кочарян и Серж Саргсян правили Арменией в течение 20 лет, пока не были свергнуты в ходе "бархатной революции" весной 2018 года, однако новый глава государства, премьер-министр Никол Пашинян, пошел по их же пути и продолжил затягивать переговоры по Карабаху, пока не завел мирный процесс в тупик летом 2019 года заявлением "Карабах – это Армения, и точка". Спустя год Ереван принял агрессивную военную доктрину "новая война – новые земли" и вскоре атаковал Товузский район Азербайджана. В сентябре Армения объявила о создании ополчения и женских боевых отрядов, стало ясно, что война вот-вот возобновится в полную силу.

Последствия июльских обстрелов Товузского района

44 дня Отечественной войны

Отечественная война Азербайджана началась 27 сентября 2020 года. Утром воскресенья армянские войска на всей границе с Азербайджаном и линии соприкосновения войск осуществили массовый обстрел азербайджанских приграничных и прифронтовых населенных пунктов. Чтобы обеспечить безопасность граждан Азербайджана, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Были избраны два основных направления – северная и южная стороны фронта. На севере в первый же день были взяты ключевые высоты на Муровдагском хребте и на Агдеринском направлении, что позволило отрезать оккупационные войска на северо-востоке от снабжения. На юге в течение суток был совершен прорыв вглубь захваченных земель, освобождены от оккупации четыре села Физулинского района и два села Джебраильского района, таким образом, началась деоккупация ирано-азербайджанской границы.

С первого дня войны Азербайджан публиковал кадры ликвидации оккупационных войск Армении
 
В течение следующей недели велись бои за контроль над северо-востоком Нагорного Карабаха, где находился так называемый 6-й укрепрайон оккупантов, и за земли в Физулинском и Джебраильском районах. Таким образом, вместо фронтальной атаки на укрепления в Агдамском районе была избрана тактика окружения оккупационных сил, сконцентрированных в центре и на востоке Нагорного Карабаха, и взятия под контроль путей снабжения. В субботу 3 октября захватчики были выбиты из ключевых для северо-востока фронта сел Талыш и Суговушан Тертерского района, соединения ВС Армении в Агдере оказались полностью блокированы с северо-запада. В воскресенье 4 октября был освобожден город Джебраил, тем самым ВС Азербайджана полноценно вышли в тыл армянским оккупационным войскам, получив плацдарм для продвижения как к границе с Арменией, так и на север, к Шуше и Ханкенди, и обратно на восток, к Физули. Также началось ежедневное освобождение окружающих Джебраил и Физули сел.
Освобожденный Суговушан
 
Не в силах сдерживать продвижение освободительной армии Азербайджана, ВС Армении вели ежедневный активный обстрел азербайджанских прифронтовых сел и городов. Их основной целью стал и оставался до самого последнего дня город Тертер. В ответ на падение 6-го укрепрайона оккупантов с территории Армении 3 октября были запущены ракеты средней дальности по удаленным от фронта городам Гянджа (второй по населению в Азербайджане после Баку) и Мингячевир, а также по близким к Баку Хызынскому и Абшеронскому районам. В Гяндже целью было мирное населения, в Мингячевире – энергетическая инфраструктура и крупнейшее в стране водохранилище. Эти ракетные удары подтвердили, что официальный Ереван избрал тактику террористических актов против мирного населения Азербайджана с целью спровоцировать Баку на какие-либо ответные действия на территории Армении и тем самым втянуть в войну Россию и ОДКБ. Тогда погиб 1 человек, так как в Гяндже ракета разорвалась в частном домовладении.
Теракт в Гяндже 4 октября
 
В пятницу 9 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, завершившиеся уже ночью 10 октября подписанием соглашения о прекращении огня. За несколько часов до их встречи азербайджанская армия освободила от оккупации ключевой для продвижения к Шуше и Ханкенди поселок Гадрут Ходжавендского района. Прекращения огня, фактически, не произошло – оккупационные войска продолжили как обстрелы населенных пунктов Азербайджана, так и бои в Карабахе. В ночь на воскресенье 11 октября были совершены новые запуски ракет средней дальности с территории Армении по Гяндже и Мингячевиру, в Гяндже один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, погибли 10 мирных жителей.

Теракт в Гяндже 11 октября, совершенный через сутки после заключения перемирия

В течение следующей недели азербайджанская армия планомерно продвигалась к Физули, выбивая захватчиков из сел вокруг него в Физулинском и Ходжавендском районах, одновременно расширялась зона освобождения в Джебраильском районе вдоль границы с Ираном. В ночь на субботу 17 октября, в преддверии деоккупации Физули, был совершен еще один запуск ракет средней дальности с территории Армении, и вновь по Гяндже и Мингячевиру – в Гяндже ракета попала в жилой квартал, погибло 13 человек, в том числе гражданин России. Утром 17 октября стало известно, что Физули освобожден, таким образом открылась вторая прямая дорога к Шуше и Ханкенди. ВС Азербайджана взяли под контроль весь юго-восток почти 30 лет находившихся под оккупацией территорий.

Теракт в Гяндже 17 октября
 
В дальнейшем на юге события развивались очень быстро. В воскресенье 18 октября войска Азербайджана вышли к знаменитому Худаферинскому мосту, соединяющему азербайджанскую и иранскую стороны реки Араз, и стратегически важному Худаферинскому водохранилищу. Спустя всего два дня, во вторник 20 октября воины-освободители выбили захватчиков из города Зангилан приграничного Зангиланского района и близлежащих сел, деоккупация Джебраильского и Физулинского районов приобрела лавинообразный характер, фактически, ВС Армении прекратили оказывать там какое-либо сопротивление и бежали на север оккупационной зоны. Одновременно шло активное наступление ВС Азербайджана в Ходжавендском районе со стороны Гадрута.
Освобожденный Зангилан
 
22 октября, незадолго до полного освобождения ирано-азербайджанской границы, войска Армении произвели ракетные запуски по граничащему с Россией Габалинскому району, расположенному в центре страны Кюрдамирскому району и прикаспийскому Сиязаньскому району Азербайджана. 23 октября азербайджанские военные из Зангиланского района вышли на территорию другого приграничного с Арменией района – Губадлинского, и 25 октября вечером была осуществлена деоккупация города Губадлы. В ответ 27 и 28 октября с оккупированных территорий были нанесены ракетные удары кассетными снарядами по азербайджанскому городу Барда, в этих терактах погибли более 30 мирных жителей.

Теракт в Барде 28 октября

К концу октября Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы Азербайджана были почти на 100% освобождены от оккупационных сил Армении, азербайджанские войска поднялись на север достаточно для того, чтобы перерезать главную дорогу из Армении в Ханкенди через Лачин, и взяли под контроль значительную часть Ходжавендского района. Вторая Карабахская война была, фактически, проиграна Арменией, однако Никол Пашинян отказывался от капитуляции, так как его не устраивало условие Баку о возвращении граждан Азербайджана в сердце азербайджанской культуры – город Шуша. В связи с этим встал вопрос о скорейшей деоккупации Шуши.

Освобожденный Губадлы
 
Азербайджанские войска вошли в Шушу 5 ноября, бой за полное освобождение города занял три дня, и 8 ноября Шуша была полностью деоккупирована. Армянское командование ожидало, что Баку направит армию на Шушу либо по основной дороге из Лачина в Ханкенди, либо по дороге на юго-востоке через Красный Базар, однако, хотя и там, и там все это время велись бои, Баку сделал ставку на операцию спецназа. Спецназ не стал штурмовать единственный ведущий в город дорожный серпантин, а поднялся по отвесным скалам с той стороны, что считалась неприступной, и завязал уличные бои с оккупантами. С того же направления было перерезана последняя трасса снабжения захватчиков из Армении, оставшиеся оккупационные силы в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране, Агдере и Ходжавенде попали в котел.
Освобожденная Шуша
 
9 ноября, в День государственного флага Азербайджана, азербайджанская армия освободила 71 населенный пункт в семи районах, включая Лачинский и Ходжалинский. Поздно вечером Никол Пашинян согласился на капитуляцию, и в ночь с 9 на 10 ноября было подписано трехстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении Карабахской войны. По условиям этого документа, армянские оккупационные силы должны были быть выведены из Кельбаджарского района до 15 ноября, из Агдамского района – до 20 ноября, из Лачинского района – до 1 декабря; в регионе размещалась российская миротворческая миссия для наблюдения за прекращением огня; все беженцы и внутренне перемещенные получили право вернуться в родные земли; разблокировалось транспортное сообщение, в том числе, между Нахчываном и западными районами Азербайджана по территории Армении.

Онлайн-подписание трехстороннего Заявления

Так Карабахская война завершилась победой Азербайджана, освободившего свои земли сначала военным, затем политическим путем.

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