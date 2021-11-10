В ВОЗ сказали, когда может завершиться пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), возможно, объявит об окончании пандемии нового коронавируса, когда не будет перегружена система здравоохранения, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.

По его словам, человечество должно научиться жить с вирусом. "Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - сказал он.

Уточнятся, что в соответствии с "довольно надежными оценками", к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится, передает ТАСС.

Клюге связал проблему распространения заболевания с тем, что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась.