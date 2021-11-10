Ростовская АЭС завершила ремонтную кампанию-2021

Ростовская АЭС завершила ремонтную кампанию: после планово-предупредительного ремонта (ППР) вступил в строй последний из четырех ее блоков - энергоблок №1 – он вышел на номинальную мощность и был подключен к сети, - сообщило управление информации и общественных связей станции.

"В результате четкого планирования работ и оперативного взаимодействия с подрядными организациями нам удалось сократить общую продолжительность ремонта четырех энергоблоков на 15 суток. Это позволит выдать потребителям юга России свыше 375 млн кВт/ч. дополнительной электроэнергии", - сообщил главный инженер АЭС Андрей Горбунов, передает "Интерфакс".

В ходе ППР на энергоблоке №1 был выполнен ремонт реакторной установки, основного оборудования реакторного отделения и всех трех систем безопасности, а в турбинном отделении был проведен капитальный ремонт турбоагрегата и основного оборудования.

Все четыре энергоблока станции сейчас работают на номинальном уровне мощности.