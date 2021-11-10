Гинцбург: волны коронавируса будут происходить в России каждые три месяца

Если граждане не вакцинируются в кратчайшие сроки, в России будут случаться новые волны коронавируса каждые три месяца, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, которому 10 ноября исполняется 70 лет.

"Откройте учебник по эпидемиологии, там четко написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология - наука. У нее свои законы", - сообщил он ТАСС.

По словам Гинцбурга, в случае с возбудителем, который передается воздушно-капельным путем, лучше привить 80% жителей. "Тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили", - уверен ученый.

Он пояснил, что россиян можно снова посадить на самоизоляцию, но без вакцинации пандемия никуда не денется. "Каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их - пятая, десятая, двадцатая", - предрек Гинцбург.