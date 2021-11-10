На Кубань обрушилась непогода

Погода на Кубани испортилась окончательно – сегодня по всему региону, за исключением Сочи, ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, местами - с мокрым снегом, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за непогоды в регионе уже объявлено штормовое предупреждение, поскольку возможно налипание мокрого снега, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на Черноморском побережье - 20-25 м/с, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Кубани, передает портал Юга.ру.

Воздух прогреется лишь до 1-6 градусов, а в горных районах днем похолодает до -7...-2. На побережье столбики термометров покажут 4-9 тепла, и лишь на юге края будет до 11 со знаком плюс.

В Сочи погода тоже не из приятных: там объявлено экстренное предупреждение по смерчам на участке от Магри до Веселого, а на территории самого курорта ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с.

Краснодарцев сегодня ждет дождь, причем утром он будет сильным. Скорость ветра в краевом центре составит 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура воздуха днем - 4-6 тепла.