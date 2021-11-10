Россиянам сделают скидку на штрафы

Штрафы за негрубые административные правонарушения можно будет оплачивать со скидкой 50% в течение 20 дней с момента наложения штрафа.

"Это правило в проекте ПКоАП действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта, пропуск обязанным лицом срока подачи налоговой декларации, за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд и ряд других", - сообщила ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, участвующая в доработке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), а также ПКоАП.

Скидка будет действовать как для физлиц, так и для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. "Иными словами, речь идет о правонарушениях, которые имеют формальный состав и не обладают высокой степенью общественной опасности. Например, предприниматель уплатил все налоги в срок, но декларацию о доходах своевременно не представил, сегодня он вынужден платить штраф в полном объеме", - отметила сенатор.

Сейчас скидка действует только на оплату штрафов за нарушения ПДД.