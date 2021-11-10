Россияне боятся брать больничный из-за потери дохода

Исследование сервиса "Зарплата.ру" показало, что почти половина работающих россиян боятся брать больничный даже в пандемию, чтобы не потерять доход, пишет ТАСС.

"Боятся оформлять больничный даже в пандемию 48% жителей России из-за страха потерять доходы. Среди других причин, по которым не оформляют больничный, 18% указали, что переживают о проблемах с руководством, еще 8% боятся потерять работу", - сообщают аналитики.

Также россияне не берут больничный, чтобы не стоять в очередях в поликлинике, где можно подхватить инфекцию (10%), не нуждаются в больничном, так как работают удаленно (7%), не берут больничный, так как он не оплачивается в компании (7%).

Отметим, что заболевшие россиянке чаще продолжают работать - при условии работы из дома 52% женщин продолжали работать, среди мужчин таких 40%.

Чаще всего (76%) больничный берут сотрудники компаний с численностью свыше 100 человек, а также те, кто трудится в сферах образования и автобизнеса. При этом в общепите сотрудники предпочитают не брать больничный.