В США рекордно уменьшилась доля белокожего населения

Всемирный раунд переписей 2021 года показал, что в англоязычных странах выросла численность этнических меньшинств, пишет ТАСС.

"По данным переписи 2020 года, в США впервые численность белого населения - жителей, ответивших так о своей этнической принадлежности, - уменьшилась до рекордных 60,1%. Процесс затронул даже Аляску, которая до 2010 года была штатом с наибольшим приростом белого населения", - говорится в сообщении.

В Великобритании, также значительно выросла численность этнических меньшинств - свыше 3 млн человек при общей численности населения 67,2 млн человек.

В России перепись населения завершится 14 ноября 2021 года.