В Китае будут пить минеральную воду из Узбекистана

Узбекистан начал поставлять минеральную воду в Китай, пишет Podrobno.uz.

Первая партия премиальной воды наманганского предприятия Chortoq Mineral Water доставлена в Пекин самолетом из Ташкента. Поступившая минеральная вода предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями. В будущем году объем поставок будет увеличен, общая стоимость контракта составляет около $100 тыс.

Вода Chortoq относится к категории лечебно-столовых, показана при заболеваниях ЖКТ и сахарном диабете.

Экспорту узбекской минеральной воды в Китай способствовали рекламные и выставочные мероприятия в крупных городах КНР, предпринятые посольством республики.