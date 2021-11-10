Ревакцинация от COVID-19 начнется в Казахстане 22 ноября

Министр здравоохранения Казахстане Алексей Цой назвал дату начала ревакцинации в республике.

"Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Учитывая, чтобы в первую очередь были привиты лица из группы риска, то, соответственно, до конца текущего года (с учетом сроков первичной вакцинации) ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур", - рассказал он.

Также к ревакцинации будут допущены граждане старше 60 лет и те, у кого не обнаружены антитела против коронавируса.

Массовая ревакцинация начнется с января 2022 года.