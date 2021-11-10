Посольство Киргизии появилось в Италии

В Риме состоялась церемония открытия посольства Киргизии в Италии, участие в ней принял министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.

В пресс-службе МИД Киргизии добавили, что в официальной церемонии также участвовали представители киргизской диаспоры в Италии, а также граждане Киргизии, обучающиеся в итальянских вузах.

"Казакбаев выразил благодарность итальянской стороне и МИД Италии за поддержку и оказанную помощь в вопросе открытия посольства Кыргызской Республики", - передает пресс-служба.

Дипредставительство Италии в ближайшее время будет открыто в Бишкеке, также европейская страна намерена "активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Киргизией".