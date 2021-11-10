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В Москве в среду будет прохладно и сухо

В Москве в среду будет прохладно и сухо

Портал "Метеоновости" опубликовал прогноз погоды в Москве и Подмосковье на среду.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается", - сообщают синоптики.

Температура воздуха будет держаться около нуля. "Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 2 до 3 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с", - говорится в прогнозе.

Атмосферное давление днем составит 761 мм ртутного столба, оно продолжит расти.

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