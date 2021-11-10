Турция вошла в Парижское соглашение по климату

В среду, 10 ноября, Турция официально вступила в Парижское климатическое соглашение, цель которого ограничение роста температуры воздуха на Земле на уровне не более 1,5 градуса до конца века, пишет "Анадолу".

Парижское соглашение в Турции утвердили 6 октября. Секретариат ООН был информирован о ратификации Анкарой Парижского соглашения 11 октября, официально Турция, согласно процедуре, вступает в соглашение на 30-й день после этого - 10 ноября, и становится 192-й стороной соглашения.

Страна взяла обязательство сократить выбросы в атмосферу к 2030 году на 21%, а к 2053 году планирует довести показатель выбросов парниковых газов в атмосферу до 0%.

"Мы понимаем, что привлечь все страны к этому соглашению, - долгий процесс. Мы рады, что Анкара стала полноправной стороной соглашения", - сказала "Анадолу" исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса.

По ее словам, Турция - "одна из крупнейших экономик" мира. "Вклад Анкары в борьбу с изменением климата очень важен", - подчеркнула Эспиноса.

"Я надеюсь, что это способствует принятию Турцией более быстрых и решительных шагов в области чистой энергетики. Мы, как Международное энергетическое агентство, поддерживаем шаги Анкары в рамках Парижского соглашения", - добавил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Каждая страна, которая вступает в Парижское соглашение и выполняет свои обязательства, в первую очередь помогает себе самой, отметила комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.