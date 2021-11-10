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Синоптики изменили прогноз погоды на зиму

Синоптики изменили прогноз погоды на зиму

Предстоящая зима будет чуть теплее нормы, считает главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической), но то, что я сейчас вижу, - декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы", - рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, снега этой зимой в России будет "в аккурат по многолетним значениям". В целом зима будет комфортной, европейской.

"Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму"", - полагает синоптик.

Ранее сообщалось, что зима будет неоднородной, с большим количеством оттепелей и периодами сильного мороза.

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