Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса не заменит укола

Вакцина-спрей от коронавируса "Спутник V" не станет альтернативой внутримышечной инъекции, рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете".

Минздрав РФ 12 октября одобрил проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея, она завершится 31 декабря 2023 года. Вакцина в виде спрея будет двухкомпонентной, как и вакцина в виде инъекции, применяемая сейчас. Она будет дополнением, но не заменой уколу.

"Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та (внутримышечная вакцина), которая (используется) сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера", - заявил ученый.

Гинцбург выразил надежду, что разные версии препарата "будут друг друга дополнять, и что здесь важно, количество переходит в качество". "Мы создаем два барьера защиты", - подчеркнул он.

Вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной и внести в Национальный календарь прививок, уверен Гинцбург.