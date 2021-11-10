В Казахстане выявили свыше 1,1 тыс случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1 128 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Северо-Казахстанской области - 143, Карагандинской области - 140, Алматы - 134, Павлодарской области - 127, Нур-Султане - 125, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 951 667 человек.

Выздоровели за сутки 2 356 пациентов, умерли - 32.

На лечении остаются 38 380 человек, из них в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в крайне тяжелом – 147, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.