Молодой ученый создал программу обеспечения дорожной безопасности в Крыму

Магистрант Крымского федерального университета Евгений Зойкин создал для Ростелекома на основе искусственного интеллекта программное обеспечение TraceVisor, благодаря которому водитель сможет оперативно получать полную информацию об особенностях ближайших участков дороги, такое сообщение распространила пресс-служба вуза.

Оповещение и указание возможных/необходимых действий происходит с помощью звукового сообщения (синтезированной речи) и данных на экране.

"Искусственный интеллект в TraceVisor распознает значимые объекты, закономерности между ними и предлагает варианты поведения водителю. Система базируется на технологии интеллектуализации: сверточные нейронные сети нацелены на эффективное распознавание образов. Для обучения искусственной нейронной сети была подготовлена выборка более чем из одного миллиона изображений. Система тестировалась в течение года на оборудовании волонтеров", - цитирует Зойкина "АиФ-Крым".

Он добавил, что точность распознавания объектов при хорошей погоде превышает 93%.

Магистрант уверен, что TraceVisor сделает вождение более безопасным, а также исключит короткие засыпания при длительном движении и поднимет уровень внимательности даже у опытных водителей.

В 2022 году, по словам Зойкина, программа будет в открытом доступе под свободной лицензией, создание коммерческого варианта планируется на перспективу.