Сто кислородных концентраторов скоро поступят в ковид-стационары Северной Осетии

Из бюджета Северной Осетии по поручению главы региона Сергея Меняйло выделены 7,5 млн рублей на покупку 100 кислородных концентраторов, они уже закуплены и поступят в ковид-стационары в ближайшие дни. Такое сообщение распространило правительство республики.

"Соответствующие контракты уже заключены, ждем поставки оборудования", - отметил врио министра республиканского Минздрава Сослан Тебиев.

Аппараты, которые могут вырабатывать до 10 л кислорода в минуту, получат ковид-стационары республики - это Республиканская клиническая больница (РКБ) и Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП).

Министр уточнил, что в трех медорганизациях (РКБСМП, Ардонская и Моздокская ЦРБ) будут построены кислородные станции на выделенные по поручению премьера Михаила Мишустина 97 млн рублей.

Еще одна кислородная станция заработает на территории РКБ, средства на ее приобретение ранее были также выделены из федерального бюджета.

Такие станции способны ежесуточно вырабатывать от 1,5 до 2 т кислорода.

