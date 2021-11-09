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Овечкин стал четвертым лучшим снайпером в истории НХЛ

Овечкин стал четвертым лучшим снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил 741-й гол в Национальной хоккейной лиге. Теперь он делит четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов вместе с американцем Бреттом Халлом.

Нападающий отличился в домашней игре с "Баффало" на 29-й минуте. Он также отдал две голевые передачи. Всего Овечкин набрал 21 очко (11 голов + 10 передач) в 12 матчах.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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