Российские ученые изучат плазму во время космических полетов

Специалисты государственной ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили о готовящемся испытании эксперимента со слоем плазмы, которая образуется вокруг спускаемых на Землю космических аппаратов – соответствующий доклад прозвучал на XXII Научно-технической конференции ученых и специалистов. Тезисы выступлений опубликованы на сайте конференции.

"Учитывая сложную аэрофизику отрывных течений космический эксперимент и совместный анализ экспериментальных и расчетных данных* будет выполнен в мировой практике впервые. Для регистрации излучения плазмы разработана аппаратура на основе спектрометра, регистрирующая электромагнитное излучение в диапазоне от 300 до 1060 нм с разрешением 0,7 нм", - указано в описании.

Авторы исследования обращают внимание на то, что исследование должно проводится от 100 до 40 км над поверхностью планеты. На этих высотах температура в 10-15 см от теплозащитного покрытия космического корабля может достигать 8–10 тыс градусов по шкале Кельвина.