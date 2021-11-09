В Кисловодске снова заработает открытый каток с искусственным льдом

Нынешней зимой в курортном Кисловодске снова заработает открытый каток с искусственным льдом – его планируется запустить до конца ноября, - сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Строительство площадки размером 40 х 20 м в районе кисловодского цирка уже заканчивается - идет укладка труб, их подключение к системе охлаждения. Здесь же, около катка, расположится помещение, в котором предусмотрены теплые раздевалки, прокат коньков, кафетерий", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Площадка предусмотрена исключительно для массовых катаний и обучения новичков, в хоккей здесь играть не будут. Лед выдержит температуру до плюс 13 - 15 градусов. Рядом установят ледяную горку для тюбинга. Открытых катков на курорте не было последние 15 лет, - добавили в пресс-службе.