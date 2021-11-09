Полузащитник "Локомотива" может стать игроком турецкого гранда

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексису Бека-Бека.

По данным источника, клуб из Стамбула делал запрос по 20-летнему хавбеку железнодорожников и получил соответствующую информацию, передает Чемпионат.com со ссылкой на Ajansspor.

Алексис Бека-Бека выступает за "Локомотив" на правах аренды. Полузащитник является воспитанником французского "Кана" и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника.