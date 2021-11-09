США призвали Грузию оказать Саакашвили всю необходимую медпомощь

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что властям Грузии необходимо немедленно предоставить находящемуся под стражей бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую помощь.

"Мы призываем правительство Грузии немедленно предпринять шаги, чтобы неотложные потребности господина Саакашвили в психологической и медицинской помощи были удовлетворены", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.