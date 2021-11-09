К 100-летию КБР в Нальчике может появиться "Сквер столетия"

Кабардино-Балкария активно готовится к празднованию столетия образования республики, и основные работы к этой дате, которая будет отмечаться в следующем, 2022 году, проходят в Нальчике. Власти столицы работают над благоустройством расположенной в курортной зоне тропы здоровья "1 000 ступеней", а также над созданием набережной реки Нальчик, которая протекает через большую часть районов города.

"Благоустройство набережной планируется завершить к концу лета. Обновленная набережная будет включать в себя три аллеи: "Аллея единства", "Аллея мира" и "Аллея согласия". Общая их протяженность составит более 7 км, а сама набережная получит имя "Набережная 100-летия", - рассказал мэр Нальчика Таймураз Ахохов, передает ТАСС.

На аллее будут обустроены велодорожки, комфортные пешеходные части, зоны для занятий спортом и даже питьевые источники с минеральной водой. Сейчас ее проект проходит процедуры экспертизы.

Еще одна идея городских властей - создать "Сквера столетия" между Домом пионеров и площадью Абхазии, расположенных на центральной улице Нальчика.

"Это будет не парк, а небольшая прогулочная зона со скамейками и освещением. Кроме того, там расположится монумент либо иная архитектурная форма, знаменующая столетие", - рассказал Ахохов, подчеркнув, что новое общественное пространство не затронет лесной массив: проект сквера уже прорабатывается с Минкультуры республики.