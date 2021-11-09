Горнолыжный курорт "Мамисон" откроется уже в начале 2023 года

Уже в наступающем 2022 году в Северной Осетии начнется строительство первой очереди канатных дорог всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон", а первых лыжников здравница сможет принять уже в начале 2023 года, - сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"Уже завершили проектирование первой очереди канатных дорог. В этом году будет заказано оборудование, на что выделено около 2,3 млрд рублей, проведены все конкурсные процедуры по оборудованию кресельных канатных дорог, сейчас идет согласование, а с начала следующего года подрядчики приступят непосредственно к строительству", - рассказал министр, передает ТАСС.

До конца 2022 года в окрестностях села Калак возведут две пассажирских подвесных канатных дороги и 14,9 км горнолыжных трасс, технологическое оборудование которых будет поставляться ведущими производителями Швейцарии или Австрии. Также планируется установка десятиместной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги протяженностью около 3,4 тыс м и шестиместной кресельной подвесной канатной дороги протяженностью 1,7 тыс м, - уточнил Кучиев.

Напомним, всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который вскоре станет центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. Всего здесь пока планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника, а общий потенциал курорта к 2030 году составит 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и не менее 7 тыс мест размещения для туристов.