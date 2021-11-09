Сезон на горнолыжных курортах Кубани начнется в середине декабря

Синоптики считают, что устойчивый снежный покров, пригодный для катания на горнолыжных курортах Краснодарского края образуется к середине декабря.

"Вполне вероятно, к середине декабря откроется зимний курортный сезон именно в плане катания. И температурный фон это будет поддерживать. Я склоняюсь к этому, год у нас достаточно водный", - сообщил ТАСС замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

Устойчивый снежный покров формируется благодаря осадкам и соответствующей температуре воздуха, которая будет сдерживать снежный покров.

По словам Колесника, активное выпадение осадков начнется на Кубани на этой неделе.