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Минэнерго США изменило прогноз цены Brent на год

Минэнерго США изменило прогноз цены Brent на год

Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости североморской нефтяной смеси марки Brent по итогам 2021 года с $71,4 до $71,6 за баррель. Об этом сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В ведомстве также полагают, что цена Brent до конца 2021 года сохранится на уровне $82 за баррель, а в 2022 году – понизится до $72 за баррель. По оценке министерства, это произойдет из-за продолжающегося роста нефтедобычи странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI в 2021 году прогнозируется на уровне $69 за баррель, а в 2022 году - $68,3 за баррель.

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