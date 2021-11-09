Минэнерго США изменило прогноз цены Brent на год

Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости североморской нефтяной смеси марки Brent по итогам 2021 года с $71,4 до $71,6 за баррель. Об этом сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В ведомстве также полагают, что цена Brent до конца 2021 года сохранится на уровне $82 за баррель, а в 2022 году – понизится до $72 за баррель. По оценке министерства, это произойдет из-за продолжающегося роста нефтедобычи странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI в 2021 году прогнозируется на уровне $69 за баррель, а в 2022 году - $68,3 за баррель.