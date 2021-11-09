США призывают ОПЕК к увеличению поставок нефти

Администрация США взаимодействует с ОПЕК+ по вопросу увеличения поставок нефти. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК+ на тему увеличения поставок", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, США выступают за то, чтобы ОПЕК увеличила поставки нефти. "Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию", - добавила она.