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Нурмагомедов показал, как готовился к последнему поединку в карьере (ВИДЕО)

Нурмагомедов показал, как готовился к последнему поединку в карьере (ВИДЕО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором показал, как он готовился к последнему поединку в своей карьере.

Боец прикрепил к посту видеозапись, которую он сделал сразу по окончании тренировки.

"Вот так я готовился к последнему бою. Зная, что это мой последний бой, я выжимал максимум", - отметил Хабиб.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца

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