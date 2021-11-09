Кличко рассказал, чем руководствуется Путин при принятии решений

Мэр Киева, известный украинский боксер Владимир Кличко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что президент России делает все в интересах увеличения российской империи.

По его словам, Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины.

"Он как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы", - цитирует градоначальника ТАСС.