Водолазы отчитались в профпригодности на озере в Георгиевске

Водолазы из Ессентуков, Георгиевского и Левокумского округов прошли аттестацию на озере в Георгиевске Ставропольского края. Они ответили на вопросы тестов и сделали практические задания – искали в воде условного утопающего.

В аварийно-спасательной службе Ставропольского края пояснили, что такие тренировки нужны для того, чтобы специалисты могли отрабатывать свои навыки и учились более эффективно выполнять поставленные цели.

"Мы должны убедиться, что наши водолазные группы работают правильно, не нарушают правила, не подвергают свою жизнь опасности при выполнении задач", - приводит "СвоёТВ" слова первого замначальника филиала аварийно-спасательной службы края Михаила Кривенко.