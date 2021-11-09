Захарова: страны Запада могли бы проявить креативность в подходе к миграционному кризису

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что Запад мог бы проявить креативность в подходе к кризису с мигрантами на границе Европейского союза с Польшей и Литвой.

"Те, кто обычно поучает всех остальных, к чему-то призывает, массово укоряет (я сейчас говорю о старших братьях Польши и Литвы), вполне могли бы проявить свою креативность. В том числе в публичном пространстве", - сказала дипломат.

Отвечая на вопрос о возможности оказания гуманитарной помощи мигрантам со стороны ЕС, Захарова подчеркнула, что для этого существуют все международно-правовые, в том числе касающиеся гуманитарного права, механизмы. "Обычно все то, что сейчас должно быть задействовано, должно прийти в движение, <...> используется для критики тех стран, которые западное сообщество считает почему-то нецивилизованными", - цитирует ТАСС официально представителя МИД.

Она напомнила, что Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам, которые находятся на границах стран с Беларусью. Захарова подчеркнула, что эти требования были частично удовлетворены, однако этим людям по-прежнему нужна еда и теплая одежда.

Напомним, накануне сообщалось, что несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. В настоящее время у погранпостов наблюдается скопление мигрантов, ожидающих в надежде на доступ в страны ЕС.