Потенциальный вор убил полицейского в КЧР

Сотрудник полиции погиб при задержании жителя Карачаево-Черкесии, который подозревается в краже из мечети, сообщили в пресс-службе МВД по КЧР. Уточняется, что еще один правоохранитель ранен.

ЧП произошло на выезде из города Карачаевск. "В ходе мероприятий по задержанию 32-летний местный житель, подозреваемый в краже из мечети, оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский". В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте", - приводит данные ведомства ТАСС.

Нападавший ликвидирован ответным огнем сотрудника полиции.

В министерстве сообщили, что лейтенант полиции Ануар Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара Карачаевского района. Отслужив во внутренних войсках, в январе 2014 года он пришел в органы внутренних дел, в настоящее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России "Карачаевский". У Башкаева остались жена и двое детей.