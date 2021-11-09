Грузинская оппозиция проведет 10 ноября три акции протеста

В среду, 10 ноября, в Тбилиси пройдут три акции протеста. Об этом заявил сегодня на митинге на проспекте Рустави председатель "Единого национального движения" (ЕНД) Ника Мелия.

Все они начнутся в одно время – в 11:00. Первый митинг пройдет у здания министерства юстиции, второй – у министерства здравоохранения, а третий – возле так называемого модуля.

Мелия подчеркнул, что точки сбора и места проведения митингов постепенно будут увеличиваться. По его словам, если судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назначенный на 13:00 часов, будет проходить в Тбилисском городском суде, то митинг переместится во двор здания суда. "Сейчас не время сидеть дома", - отметил председатель ЕНД.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.