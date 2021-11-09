Чечня нарастила производство одежды на 30,6 %

Объемы производства одежды в Чечне за январь-сентябрь выросли на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, информирует территориальный орган Росстата.

"Индекс производства одежды в сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,8%, в январе - сентябре 2021 года - 130,6%", - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что в республике также более чем на 5% увеличилось производство напитков, на 2,5% - бумаги и бумажных изделий, металлических изделий в регионе произвели на 8,2% больше, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 4,1%. "При этом индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в субъекте снизился до 98,4%", - свидетельствует статистика.

В документе подчеркивается, что в целом индекс промышленного производства в сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 110,5%, а в январе-сентябре этого года - 105,3%.