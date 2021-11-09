Новое производство кондитерских изделий запустят в Ставрополе

Компания "Астра" получила в аренду земельные участки в Ставрополе по улице Коломийцева для организации производства мучных хлебобулочных и кондитерских изделий, решение об этом было принято в ходе координационного совета, заседание которого прошло под председательством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

В настоящее время здесь ведутся строительные работы – возводятся каркасы складов и производственных помещений. Планируется, что общая площадь комплекса составит около шести тысяч квадратных метров. Производство будет запущено в январе будущего, 2022 года.

По словам главы краевой столицы Ивана Ульянченко, реализация проекта "даст нашему городу около 200 рабочих мест и поможет развитию производственной инфраструктуры всего региона".

По данным инициатора проекта, мощность производства составит 1296 т продукции в месяц.